Ucraina: Ricciardi (M5S), 'anche Macron parla di armi difensive ma nessuno lo attacca'

Roma, 30 apr. (Adnkronos) - "Domani mi aspetto editoriali, colonne, approfondimenti dove la stampa nostrana irriderà Macron per questa frase. Leggerò, con gusto, maestri del nostro giornalismo per cui ieri Macron era un modello di Europa, liberale e democratica, criticarlo spietatamente per questo distinguo. Ah no, ma lui è francesce ed è capo di En Marche. Non è italiano e non è il presidente del Movimento 5 Stelle". Lo dichiara in un post su facebook il deputato M5S Riccardo Ricciardi, sulle dichiarazioni di Macron sulla necessità di inviare armi difensive all'Ucraina.