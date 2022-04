Meteo: Lombardia, tornano nuvole e pioggia, temperature in calo

30 aprile 2022 a

Milano, 30 apr. (Adnkronos) - Un modesto vortice perturbato proveniente dal Nord Europa sta cominciando a interessare la Lombardia portando nelle prossime ore maggiore nuvolosità e deboli precipitazioni sulle Alpi. Il primo maggio sarà caratterizzato da probabili rovesci sparsi e qualche temporale nel pomeriggio, soprattutto in montagna, mentre le temperature sono attese in diminuzione. L'inizio della settimana proporrà un temporaneo miglioramento, prima di un ritorno a condizioni di instabilità, che si concretizzeranno tra mercoledì e giovedì con la possibilità di piogge su gran parte del territorio. Lo rende noto l'Arpa nel suo bollettino meteo.

Domani condizioni di variabilità con annuvolamenti sui settori orientali, maggiore probabilità di schiarite sulla pianura occidentale. Precipitazioni: possibili e deboli in mattinata sui settori orientali; dal pomeriggio rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi, probabile il coinvolgimento di alcuni settori di pianura, in particolare centrali e orientali. Neve sulle Alpi oltre i 1700 metri. Temperature: minime e massime in calo, più marcato nei valori massimi. Valori minimi in pianura tra 8-12 gradi, massimi tra 16-20 gradi.

Lunedì 2 maggio prevalenza di sole sulla pianura, annuvolamenti anche consistenti sui rilievi, specie Prealpi nel pomeriggio. Possibilità di locali rovesci e temporali nel pomeriggio sulle Prealpi, specie settori centrali e orientali. Temperature: minime in lieve calo, massime in aumento. Valori minimi intorno a 8 gradi, massimi intorno a 21 gradi.