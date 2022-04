Iv: D'Alessandro, 'se va a destra, non esiste più'

30 aprile 2022 a

Roma, 30 apr. (Adnkronos) - "Italia Viva a destra? Se fosse così non esisterebbe più. Valgono le scelte, non il folklore". Lo dichiara Camillo D'Alessandro, deputato di Italia Viva. "Alle amministrative di Napoli, Bologna, Milano, Torino, al secondo turno a Roma, alle regionali in Campania e in Toscana, solo per fare alcuni esempi, Italia Viva è stata alleata del centrosinistra. In questa tornata amministrativa siamo alleati a L'Aquila con il centrosinistra".

"Mi dispiace che qualche dirigente nazionale non lo ricordi. Italia Viva a destra non esiste, è una finzione, e il dialogo in corso tra Renzi e Letta è evidente a tutti, tranne a chi dentro Iv e dentro il centrosinistra non lo vuole vedere. Il simbolo di IV non si troverà mai accanto a quello di Fratelli d'Italia e Lega, mentre è stato di certo accanto a quello del PD. Una cosa sono le amministrative, altra cosa è il Paese e l'interesse nazionale non sta a destra", conclude.