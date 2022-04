Covid: Lombardia, 6.973 nuovi positivi e 20 morti nelle ultime 24 ore

30 aprile 2022 a

a

a

Milano, 30 apr. (Adnkronos) - Con 55.685 tamponi effettuati è di 6.973 il numero di nuovi positivi al Covid in Lombardia, con un tasso di positività in calo al 12,5%, mentre sono 20 i morti nelle ultime 24 ore che portano il totale da inizio pandemia a 39.935. Diminuisce il numero dei ricoverati nelle terapie intensive (-1, 33) e nei reparti (-6, 1.227). Nel dettaglio i dati per le singole province: a Milano si registrano 2.087 nuovi casi, a Bergamo 534, a Brescia 934, a Como 445, a Cremona 246, a Lecco 270, a Lodi 124, a Mantova 330, a Monza e Brianza 599, a Pavia 392, a Sondrio 154 e a Varese 623.