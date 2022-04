Calcio: Capello, 'per me Raiola vuol dire Ibra, procuratore di grandi capacità e persona a posto'

30 aprile 2022 a

a

a

Roma, 30 apr. (Adnkronos) - "Per me Mino Raiola è legato a Ibrahimovic, la prima volta che l'ho conosciuto era il suo procuratore". E' il ricordo di Fabio Capello del procuratore scomparso oggi dopo una lunga malattia. "Era una persona molto a posto per quel che mi riguarda -dice Capello all'Adnkronos-. Ha costruito una fortuna e nel senso buono, con grande capacità: ha dimostrato di saper fare quello che deve saper fare un procuratore".