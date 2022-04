30 aprile 2022 a

a

a

Roma, 30 apr. (Adnkronos) - "Lo sciopero annunciato dall'Anm è un danno per i cittadini e per una giustizia già paralizzata e con problemi profondi. Non solo: rappresenta una grave insinuazione nei confronti del ministro Cartabia che non può essere sospettata di avere intenti punitivi nei riguardi dei magistrati”. Lo dice la senatrice della Lega Giulia Bongiorno.