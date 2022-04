Ucraina: Zelensky, 'a Pasqua chiediamo a Dio grazia di grande pace e prosperità'

24 aprile 2022 a

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "A Pasqua chiediamo a Dio una grande grazia per realizzare il nostro grande sogno: questo è un altro grande giorno, il giorno in cui una grande pace arriverà in Ucraina. E con lei eterna armonia e prosperità. Con fede e fiducia in questo, auguro a tutti voi una buona Pasqua. Abbiate cura di voi, prendetevi cura dei vostri cari. Prendetevi cura dell'Ucraina! Cristo è risorto! È davvero risorto!". E' il messaggio di auguri diffuso dal presidente ucraino Zelensky attraverso il suo canale Telegram.