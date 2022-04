24 aprile 2022 a

New York, 24 apr. (Adnkronos) - Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres sarà domani in Turchia, prima di recarsi a Mosca e in seguito a Kiev, ha reso noto l'Onu in un comunicato. In Turchia incontrerà il Presidente Recep Tayyip Erdogan.