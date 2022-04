23 aprile 2022 a

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "Io credo che non ci fosse altra scelta che schierarsi con l'Ucraina e aiutarla a difendersi ma voglio anche dire che oggi questo non basta più. L'Europa non può limitarsi ad andare a Kiev ma andare a Nuova Delhi a Pechino a costruire le condizioni per poter arrivare a una pace". Così il ministro Andrea Orlando al congresso di Articolo Uno.