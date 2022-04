Ucraina: Guterres a Kiev il 28, dopo visita a Mosca

23 aprile 2022 a

a

a

New York, 23 apr. (Adnkronos/Dpa) - Dopo la visita a Mosca, martedì 26 aprile, per un incontro con il presidente russo Vladimir Putin, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres sarà il 28 a Kiev per vedere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha annunciato il Palazzo di Vetro in una nota precisando che Guterres "avrà un incontro di lavoro con il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba e sarà ricevuto dal presidente Volodymyr Zelenskyy il 28".