Ucraina: Fico, 'sia sprone per accelerare su energia e lavoro'

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "Sono certo che i vostri lavori congressuali offriranno un contributo importante al dibattito sulle grandi questioni che riguardano lo stato attuale e l'avvenire dell'Italia e dell'Europa. Viviamo una stagione complessa e difficile, profondamente segnata, per un verso, dagli effetti della pandemia, il cui impatto – sanitario, economico e sociale – ha duramente colpito le categorie più fragili della popolazione, accentuando le diseguaglianze e mettendo a rischio la coesione sociale". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, in un messaggio al congresso di Articolo Uno in corso a Roma.

"Per altro verso, il brutale e ingiustificato attacco sferrato dalla Federazione russa contro l'Ucraina, in violazione palese del diritto internazionale, ha aperto uno scenario caratterizzato da un'angosciosa incertezza sulle prospettive di pace e stabilità del nostro continente. La politica e le istituzioni devono dunque misurarsi con un contesto in profondo mutamento che richiede un grande sforzo in termini di lungimiranza e responsabilità".

"Di fronte alla possibilità dell'acuirsi di diseguaglianze sociali e territoriali, è necessario rispondere con un progetto di sviluppo sostenibile, un'esigenza sociale ed economica, come lo è garantire un lavoro dignitoso ed equamente retribuito a tutti".

"È una prospettiva verso cui l'Italia e l'Europa devono tendere insieme. Così come hanno il dovere di farlo nel campo dell'energia. Sono le grandi sfide che attendono tutti noi. Il terribile conflitto ucraino deve essere uno sprone per accelerare su questi fronti, e non un alibi per rallentare", prosegue Fico.

"Di fronte a questo orizzonte ritengo che il ruolo dei partiti e dei movimenti politici sia fondamentale per offrire risposte adeguate alle aspettative dei cittadini e per assicurare la tenuta e il buon funzionamento del nostro sistema democratico. Formulo dunque a tutti i delegati e le delegate il mio sincero augurio per la migliore riuscita del Congresso".