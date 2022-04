Tennis: Wta Stoccarda, Sabalenka e Swiatek in finale

23 aprile 2022 a

Stoccarda, 23 apr. - (Adnkronos) - Aryna Sabalenka è la prima finalista del torneo Wta di Stoccarda. La bielorussa, numero 4 del mondo e 3 del seeding, sconfigge la spagnola Paula Badosa, numero 3 del ranking Wta e 2 del tabellone, con il punteggio di 7-6 (7-5), 6-4 in un'ora e 42 minuti. Sabalenka affronterà in finale la polacca Iga Swiatek, numero 1 del mondo e prima testa di serie, che supera la russa Ludmila Samsonova, numero 31 Wta, per 6-7 (4-7), 6-4, 7-5 dopo 3 ore di gioco.