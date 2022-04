23 aprile 2022 a

Belgrado, 23 apr. - (Adnkronos) - Si ferma in semifinale la corsa di Fabio Fognini al torneo Atp 250 di Belgrado (terra, montepremi 534.555 euro). L'azzurro, numero 62 del mondo e 6 del seeding, cede al russo Andrey Rublev, numero 8 del ranking Atp e 2 del tabellone, con il punteggio di 6-2, 6-2 in poco più di un'ora di gioco. Rublev affronterà in finale il serbo Novak Djokovic, numero 1 del mondo e prima testa di serie.