Rifiuti: M5S Ars, 'no a inceneritori, men che mai a Gela'

Palermo, 23 apr. (Adnkronos) - "Gela e i gelesi non sono la pattumiera di Musumeci e della sua sgangherata maggioranza. Annunciare a pochi mesi dall'elezione la costruzione di un inceneritore nella città del Golfo è penoso? In una città dove mancano strade, ospedali, acqua e agricoltura, Musumeci pensa all'affaire rifiuti. Noi lo impediremo strenuamente. Inceneritori? Mai, men che meno a Gela". Così i deputati regionali del M5S Nuccio Di Paola e Ketty Damante a proposito della gara per i termovalorizzatori in Sicilia.

"Il nostro gruppo parlamentare - spiegano - ha già presentato una mozione che prevede la ‘Sospensione delle iniziative tendenti alla realizzazione di inceneritori dei rifiuti', ma per Musumeci l'unica città sacrificabile è sempre Gela e i gelesi, sempre cittadini senza dignità. Studi, anni di programmazione, piani di risanamento, istituzioni di aree protette, aree SIN e vincoli ambientali vari, e poi arriva Musumeci e ci fa questo bel regalo. A Militello i cavalli e a Gela la munnizza... Vediamo se i gelesi hanno compreso il danno che hanno fatto a loro stessi votando il centrodestra nelle scorse elezioni regionali".