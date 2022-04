Napoli: 10 colpi arma fuoco esplosi a mezzanotte in zona movida

23 aprile 2022 a

Napoli, 23 apr. (Adnkronos) - Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi intorno a mezzanotte a Napoli in piazza San Pasquale, quartiere Chiaia, una delle zone maggiormente frequentate della movida cittadina. I Carabinieri intervenuti sul posto hanno trovato a terra, tra via Vincenzo Cuoco e via Carducci, un totale di 10 bossoli tutti a salve.

Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri di Chiaia che hanno acquisito le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona.