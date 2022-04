Motomondiale: Gp Portogallo, Zarco in pole davanti a Mir

23 aprile 2022 a

Portimao, 23 apr. - (Adnkronos) - Johann Zarco centra la pole position del Gp del Portogallo. Il francese della Ducati gira in 1'42"003 precedendo gli spagnoli Joan Mir (1'42"198) in sella alla Suzuki e Aleix Espargaro (1'42"235) con l'Aprilia. Quarto tempo per l'australiano della Ducati Jack Miller (1'42"503) che si lascia alle spalle il francese della Yamaha Fabio Quartararo (1'42"716) e Marco Bezzecchi (1'42"716), il migliore dei piloti italiani, in sella alla Ducati.