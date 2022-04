Milano: spaccio di droga e furto, tre arresti

23 aprile 2022 a

Milano, 23 apr. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Milano due persone per spaccio di droga, una per furto aggravato e ha indagato una persona per furto aggravato in concorso. Lo scorso giovedì gli agenti della squadra Mobile hanno arrestato due stranieri per detenzione e spaccio in concorso: un uomo di origine marocchina di 41 anni e una donna ucraina di 36 anni sorpresi in corso Lodi, vicini alla fermata dell'autobus, mentre vendevano una dose a un cliente bloccato con 0,2 grammi di cocaina e 0,6 grammi di eroina.

Nel cestino dei rifiuti del bagno del bar dove la coppia è stata fermata è stato trovato invece il portamonete con 34 dosi di eroina per un totale di 39 grammi e 30 involucri di cocaina per circa 8 grammi. Nell'abitazione dei due, abusivamente occupata in zona Corvetto, sono stati sequestrati altri 600 grammi di eroina e 30 grammi di cocaina oltre a 9400 euro, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. I due, già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati.

Ieri, invece, in zona Corso Buenos Aires, gli agenti hanno notato due ragazzi nordafricani muoversi con fare sospetto. I due in via Benedetto Marcello hanno individuato un chiosco al quale si sono avvicinati e mentre uno ha distratto il proprietario chiedendo delle informazioni su alcuni prodotti in vendita, il complice ha rubato 7 marsupi. Sono stati fermati in via Settala mentre stavano per dividersi la merce. Uno dei due, appena maggiorenne, già con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato arrestato e sarà giudicato per direttissima. Il complice, minorenne e incensurato, è stato denunciato per furto aggravato in concorso.