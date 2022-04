Lazio: Vincenzi, 'prospettive e investimenti per asse tiburtino, opportunità da Pnrr'

23 aprile 2022 a

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "Prospettive e investimenti per l'asse tiburtino. Quello alle scuderie estensi di Tivoli è stato un incontro fondamentale per illustrare le possibilità che i fondi europei e il Pnrr hanno da offrire alle zone dell'asse comprendente i territori di Tivoli, Guidonia e Valle dell'Aniene. Un'area di circa 75mila abitanti. Tra gli altri stanziamenti saranno destinati fondi per aiuti alle aziende territoriali pari al 20% dell'investimento per le piccole e medie imprese e al 15% per le grandi imprese con più di 250 dipendenti". Lo ha detto Marco Vincenzi, presidente del consiglio regionale del Lazio durante il suo intervento al convegno: 'Pnrr e fondi europei, prospettive e investimenti per l'asse tiburtino'.

"Segnaliamo anche il Nuovo Ospedale Tiburtino, un'opera che vale oltre 204 milioni di euro; importanti investimenti anche nella viabilità con la fine dei lavori per il raddoppio ferroviario nella tratta Roma Tiburtina-Guidonia - continua - Alla Regione Lazio arriveranno più di 15 miliardi di euro tra Pnrr, programmazione Ue e risorse nazionali".

"Grazie al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, al vicepresidente della Regione Daniele Leodori, alla presidente del gruppo Pd in consiglio regionale del Lazio Marta Leonori, al senatore del Partito Democratico Bruno Astorre, all'assessore alle infrastrutture della Regione Lazio Mauro Alessandri e a Manuela Chioccia consigliera delegata alla viabilità e mobilità dell'Area Metropolitana", conclude Vincenzi.