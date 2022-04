Lavoro: Speranza, 'disboscare giungla forme contrattuali'

23 aprile 2022 a

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "È urgente disboscare l'attuale giungla delle forme contrattuali chiudendo la stagione della precarietà e della frammentazione. I lavoratori non possono essere lasciati soli. Vanno affiancati nella lotta per tutele certe e comuni, per la garanzia di diritti fondamentali a prescindere dalla forma contrattuale, per livelli salariali dignitosi, per il diritto alla formazione permanente". Così Roberto Speranza al congresso di Articolo Uno.