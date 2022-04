Lavoro: Speranza, 'combattere ascensore sociale bloccato'

23 aprile 2022 a

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "Uno dei tanti segnali che l'ascensore sociale in Italia è bloccato: la maggior parte delle persone rimane nella fascia di reddito della propria famiglia d'origine, che in questo modo diventa un destino, quando non una condanna. Un patto nefasto lega le generazioni più anziane e garantite alle più giovani e diseredate, mantenute dai genitori e dai nonni mentre si vedono negare servizi, lavoro, futuro". Così Roberto Speranza al congresso di Articolo Uno.