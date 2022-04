Infortuni: Cosenza, 71enne muore schiacciato dalla motozappa a Cetraro

23 aprile 2022 a

Cosenza, 23 apr. (Adnkronos) - Tragico incidente a Cetraro, in provincia di Cosenza, dove un uomo di 71 anni ha perso la vita ieri sera dopo essere rimasto schiacciato dal rimorchio della motozappa. L'uomo, un poliziotto in pensione, stava lavorando in un terreno di sua proprietà, quando improvvisamente, per motivi ancora da accertare, la motozappa si è ribaltata.

Per il 71enne, che probabilmente si trovava sul rimorchio del mezzo, non c'è stato nulla da fare. Inutili, infatti, il soccorso dei medici del 118, che hanno potuto solo constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che stanno indagando sulla dinamica dell'incidente.