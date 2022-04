Giustizia: Ermini, 'rilanciare forte difesa autonomia giurisdizione'

23 aprile 2022 a

Napoli, 23 apr. (Adnkronos) - "Queste sono occasioni nelle quali va rilanciata la forte difesa dell'autonomia della giurisdizione". Lo ha detto il vicepresidente del Csm David Ermini, a Napoli per la cerimonia di svelamento del busto di Giuseppe Abbamonte a Castel Capuano.

"La cerimonia di oggi è importante - ha spiegato Ermini - perché rinnova ancora una volta l'ideale della giurisdizione intesa come insieme di operatori della giurisdizione, avvocati e magistrati. Una magistratura autonoma e indipendente lo è se anche l'avvocatura è autonoma e indipendente. Nei Paesi dove oggi la giurisdizione è in difficoltà, ugualmente sono messi in difficoltà magistrati e avvocati. Allora penso che queste siano occasioni nelle quali vada rilanciata la forte difesa dell'autonomia della giurisdizione".