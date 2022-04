Firenze: detenzione e spaccio di stupefacenti, un arresto

23 aprile 2022 a

a

a

Firenze, 23 apr. - (Adnkronos) - I Carabinieri della Compagnia Oltrarno, Firenze, hanno arrestato in flagranza di reato per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti un marocchino, con precedenti per reati di altra natura.

In particolare, all'esito di un prolungato servizio di osservazione e pedinamento svolto dai militari della Stazione di Bagno a Ripoli e del Nucleo Operativo Oltrarno, sono state accertate due cessioni di sostanze stupefacenti avvenute a Bagno a Ripoli, nel parcheggio di via di Campigliano, in favore di due italiani, successivamente fermati e identificati per essere segnalati alla Prefettura di Firenze quali assuntori.

Subito dopo l'intervento, i militari, recuperata la droga appena ceduta, eseguivano accertamenti più approfonditi rinvenendo nella disponibilità del soggetto un totale di circa 80 grammi di cocaina e 124 grammi di hashish suddivisi in dosi per la vendita, oltre ad una consistente cifra di denaro contante, ammontante a circa 1700 euro, suddivisa in banconote di piccolo e medio taglio, ritenuta provento dell'illecita attività di spaccio. L'uomo veniva quindi dichiarato in stato di arresto e ristretto presso la camera di sicurezza.