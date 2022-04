F1: Verstappen, 'bella lotta con Leclerc, abbiamo gestito meglio le gomme'

23 aprile 2022 a

Imola, 23 apr. - (Adnkronos) - “La partenza non è stata buona. C'è voluto tempo per mettere pressione davanti ma abbiamo gestito noi meglio le gomme. Sono riuscito ad entrare in zona DRS e abbiamo fatto una bella lotta con Leclerc. Ho spinto, ero veloce". Così Max Verstappen dopo la vittoria nella gara sprint a Imola.

"In partenza c'è stato troppo pattinamento e non so perché -prosegue il pilota olandese della Red Bull-. Charles aveva più passo, ma poi ha finito le gomme e siamo riuscito ad avvicinarlo. So che domani sarà ancora diverso, ma oggi siamo riusciti ad andare meglio su queste mescole. Sono molto contento di aver fatto una sprint race pulita. Guardarmi alle spalle domani? Se partirò come oggi sicuramente ma vedremo. Sono contento per oggi. Domani ci saranno mescole più dure che entreranno in gioco, ma oggi è stata una bella giornata”.