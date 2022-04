23 aprile 2022 a

a

a

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "Ma se l'Europa non si muove non possiamo restare a guardare: i provvedimenti per tutelare famiglie, lavoratori e imprese vanno presi ora senza paura di toccare gli extraprofitti come abbiamo già iniziato a fare. Ora che le persone non riescono a pagare le bollette. Ora che l'inflazione si mangia gli stipendi e riesplode la questione sociale". Così Roberto Speranza al congresso di Articolo Uno.