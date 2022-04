Caltanissetta: in casa con una pistola artigianale, arrestato

23 aprile 2022 a

Palermo, 23 apr. (Adnkronos) - Aveva in casa una pistola artigianale, ricavata da un tubo in ferro di tipo idraulico, e 28 proiettili calibro 8 mm di cui 15 a salve e 13 potenzialmente letali. I carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo operativo del Reparto territoriale di Gela hanno arrestato un giovane di 24 anni. I militari hanno perquisito l'appartamento a seguito della segnalazione della compagna del ragazzo che si era rivolta a loro dopo un'accesa lite con il fidanzato. Oltre la pistola, i carabinieri hanno sequestrato anche diverse confezioni di anabolizzanti detenuti senza prescrizione medica. Per il giovane il giudice ha disposto l'obbligo di dimora presso il comune di residenza e l'obbligo di presentazione presso la polizia giudiziaria.