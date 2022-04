Calcio: Tiago Pinto, 'rinnovo Mkhitaryan? Non c'è problema'

23 aprile 2022 a

Milano, 23 apr. - (Adnkronos) - "Non mi piace molto parlare del mercato prima della gara. La voglia di tutte le parti è la stessa, c'è una tempistica definita e non c'è problema". Lo dice il general manager della Roma Tiago Pinto in merito al rinnovo di contratto di Henrikh Mkhitaryan, nel prepartita del match con l'Inter. "Oggi Mourinho vuole vincere a tutti i costi, l'ho sentito molto carico per la partita odierna”, aggiunge il dirigente giallorosso ai microfoni di Dazn prima di parlare del contributo del tecnico José Mourinho. "Sappiamo che il contributo di Mourinho è anche fuori dal campo, abbiamo bisogno di costruire una squadra professionista. Abbiamo una chimica molto importante, ogni giorno vedo la Roma e non ho dubbi che sarà più preparata per vincere. Quando mi chiedono com'era la Roma pochi mesi fa, io dico che serve tempo. Siamo tutti più consapevoli di Mourinho, stiamo costruendo un club che in futuro sarà molto vicino a vincere di più di quanto fatto in passato”.