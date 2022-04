Calcio: Mourinho, 'Inter più forte, spero vinca il campionato'

23 aprile 2022 a

Milano, 23 apr. - (Adnkronos) - "Hanno i giocatori più forti del campionato. Ci sono tanti 'animali'. Sono veramente forti. Noi siamo stati bravi ma non perfetti. Perdere una partita dopo tre mesi, la preferisco perdere contro una squadra più forte di noi. Sono contento per Sozza, che ha dovuto arbitrare una partita difficile per un ragazzo giovane. Ha arbitrato bene e i giocatori lo hanno aiutato. Noi ora dobbiamo riposare per inseguire un sogno che è quello di centrare la finale di Conference. Sono orgoglioso dei miei". L'allenatore della Roma José Mourinho commenta così la sconfitta per 3-1 al 'Meazza' contro l'Inter, sua ex squadra. "Io amo l'Inter e l'Inter mi ama, ma io voglio vincere tutte le partite -aggiunge il tecnico portoghese a Dazn-. Adesso non giocheremo più contro le big del campionato, posso dire che mi piacerebbe che l'Inter vinca il titolo. Solo oggi lo posso dire, dopo che ci ho giocato contro e ho provato a vincere. Amo il mio lavoro e siamo pagati per vincere".