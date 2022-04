Bergamo: sequestro di persona, quattro persone arrestate

23 aprile 2022 a

Milano, 23 apr. (Adnkronos) - Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri con l'accusa di aver sequestrato un uomo e una donna a Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo. Un cittadino marocchino di 42 anni è finito in carcere, mentre un connazionale e due cittadini tunisini sono agli arresti domiciliari. Le misure sono state emesse dal gip del Tribunale di Bergamo su richiesta della Procura di Bergamo. Gli scorsi 15 e 16 marzo a Romano di Lombardia due cittadini marocchini, un uomo di 21 anni e una donna di 35, sono stati sequestrati, legati e seviziati per quasi un giorno intero perché accusati di aver derubato una degli indagati di 16mila euro, denaro ritenuto dagli inquirenti di dubbia provenienza.

La donna che aveva subito il furto, convinta di dover recuperare il denaro dalla sua padrona di casa, l'aveva attirata in una trappola, invitandola a raggiungerla a Romano di Lombardia in un appartamento di un connazionale di loro comune conoscenza. Dopo essere state legate e seviziate, le due vittime, sono state lasciate momentaneamente sole e sono riuscite a slegarsi e a fuggire calandosi da una finestra. I quattro accusati del sequestro sono stati quindi arrestati.