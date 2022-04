Art.1: Speranza, 'bene Agorà Pd, unire forze che sono insieme in Europa'

23 aprile 2022 a

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "Le agorà democratiche, a cui stiamo partecipando, rappresentano sicuramente un momento utile di confronto e coinvolgimento di forze ed energie importanti nel tragitto di costruzione di un centrosinistra nuovo". Così Roberto Speranza al congresso di Articolo Uno.

"Ma è chiaro che alla fine di questo percorso programmatico e partecipativo servirà un passo più politico di inclusione, di apertura e di rilancio per superare l'attuale articolazione del centrosinistra e aprire davvero una nuova stagione. Una stagione in cui unire in un percorso comune anche in Italia le forze che già convivono in uno stesso gruppo, a Bruxelles e nel Parlamento europeo".