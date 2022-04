23 aprile 2022 a

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "Questo è un Congresso per dare un contributo alla costruzione della coalizione di centrosinistra, col M5s". Così il capogruppo alla Camera di Leu, Federico Fornaro, a margine del congresso di Articolo uno, a Roma. "Renzi non invitato? Le ultime uscite di Renzi chiariscono in maniera molto netta quale sia la sua prospettiva".