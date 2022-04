25 aprile: Ruotolo, 'inaccettabile delegittimare Anpi'

23 aprile 2022 a

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - “I proiettili non hanno colore, non ci sono quelli bianchi buoni e quelli neri cattivi. I proiettili portano solo morte. Certe volte, purtroppo, per difendersi vanno usati. Cosa c'è di sbagliato nel chiedere 'Pace subito'? Che la destra ce l'abbia con l'Anpi è scontato, che alcuni esponenti del campo progressista la delegittimino è inaccettabile". Lo afferma il senatore del Gruppo Misto Sandro Ruotolo.

"Il nostro campo -aggiunge- è diviso sulla resistenza Ucraina, è vero. Anch'io penso che vada sostenuta anche con le armi ma trovo insopportabile l'aggressione verbale a chi non la pensa come me. Viva l'Anpi! Pace subito!”.