Milano, 23 apr. - (Adnkronos) - L'Inter batte 3-1 la Roma nell'anticipo della 34/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Meazza' di Milano. A decidere il match i gol di Dumfries al 30', Brozovic al 40' e Lautaro Martinez al 52'; per gli ospiti a segno all'85' Mkhitaryan. In classifica i nerazzurri tornano in vetta con 72 punti, uno in più del Milan, mentre i giallorossi restano fermi a quota 58 in quinta posizione.