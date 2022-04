Ue: Tajani, 'difesa comune per maggior sicurezza e più peso politico'

22 aprile 2022 a

a

a

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "Serve una difesa europea", perchè "la difesa comune non è soltanto l'arma per fare la guerra, è la sicurezza in senso più ampio. Se vogliamo un'Europa che conti di più dobbiamo avere uno strumento perchè conti di più all'interno della Nato". Lo ha affermato Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, intervenendo al convegno 'Verso un'Unione per la difesa', organizzato dalla Rappresentanza del Parlamento europeo in Italia.