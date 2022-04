Ue: Letta, 'serve impegno Germania, Francia, Italia, Spagna e Polonia'

22 aprile 2022 a

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "Ritengo che non ci possa essere un passo avanti sull'Europa della Difesa senza un impegno chiaro da parte dei cinque grandi Paesi europei, della Germania, della Francia, dell'Italia, della Spagna e della Polonia. L'auspicio è che l'Italia sia promotrice di un passo di questo genere, considerando che non è questione da discutere soltanto con francesi e tedeschi, ma Spagna e Polonia giocano un ruolo importante". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenendo al convegno 'Verso un'Unione per la difesa', organizzato dalla Rappresentanza del Parlamento europeo in Italia.