Ucraina: Rosato, 'con aggressione effetto contrario alle aspettative di Putin'

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - “L'aggressione all'Ucraina ha avuto un effetto paradossalmente contrario a quello che Putin si sarebbe aspettato. Ha spinto paesi dalla tradizione pluridecennale di neutralità, come Svezia e Finlandia, a valutare una richiesta di adesione alla Nato allo scopo di cercare tutela nei confronti di una Russia che non ha più confini definiti . Persino nella pacifica Svizzera si sta discutendo se sia il caso di aumentare il livello di integrazione. E poi c'è l'Europa che ha saputo mettere in campo una reazione compatta, al di là di qualche piccola sbavatura, di fronte all'aggressione russa, accelerando finalmente anche sulla difesa comune". Così il presidente di Italia Viva Ettore Rosato a Radio Leopolda .