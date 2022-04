22 aprile 2022 a

Roma, 22 apr. - (Adnkronos) - Il 3 volte oro olimpico nel nuoto Evgeny Rylov è stato squalificato dalle competizioni internazionali dalla Fina (Federazione internazionale di nuoto) per 9 mesi. Il 25enne russo è stato punito per aver partecipato all'evento che celebrava Vladimir Putin tenutosi allo stadio Luzhniki di Mosca il 18 marzo 2022. Il divieto è entrato in vigore il 20 aprile.