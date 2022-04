Turismo: Club Med, Rabeea Ansari nuovo vp managing director South Europe

22 aprile 2022 a

Roma, 22 apr. (Labitalia) - Club Med ha ufficializzato che, a partire dal mese di maggio, Rabeea Ansari subentrerà a Eyal Amzallag come vp managing director South Europe Italia, Spagna, Portogallo e Turchia. Eyal Amzallag lascia Club Med dopo 25 anni, di cui 6 nel ruolo.

Figura di importanza internazionale con un'esperienza nel mondo del turismo che supera i 15 anni, dopo 8 anni trascorsi ad Accor, che l'hanno portata a lavorare in India, Francia e Brasile nelle divisioni Distribuzione, Pricing e Sales&Marketing, Rabeea Ansari entra in Club Med Sud America nel 2018 come vp Marketing & Digital, responsabile del Brasile, Argentina, Cile, Uruguay, Paraguay. Grazie all'attività svolta negli ultimi anni, Rabeea Ansari ha permesso a Club Med Sud America di raggiungere una crescita a 2 cifre, guadagnando quote di mercato significative ogni anno, attestando il Brasile come il più grande reclutatore di nuovi clienti (72%) e il mercato brasiliano come il secondo più grande di Club Med per quanto riguarda i Resort e le vacanze sulla neve.

Come vp managing director South Europe Italia, Spagna, Portogallo e Turchia, Rabeea Ansari si occuperà di portare avanti il posizionamento premium e luxury di Club Med come numero 1 sul mercato internazionale, con un'attenzione particolare ai Resort dell'Exclusive Collection, già iniziato in Sud America. “Questa nuova sfida è davvero emozionante per me, iniziare a lavorare con la regione del Sud Europa e poter contribuire al rilancio del turismo in questa zona”, ha commentato.