Rdc: Renzi, 'reddito fallito, povertà non abolita e contribuente paga'

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "Abbiamo approvato il Def, in Senato. Il governo sta andando avanti bene come deve essere. Rimangono però molti temi aperti del passato". Così Matteo Renzi nella enews.

"In settimana, ci sarà l'ennesimo incontro per trovare una soluzione a quasi duemila navigator che i grillini hanno voluto assumere per trovare un posto di lavoro a chi usufruisce del Reddito di Cittadinanza".

"Alla fine, il lavoro andrà trovato ai navigator, come ampiamente previsto. Il Reddito è fallito, la povertà non è stata abolita, il contribuente paga. Vi sembra giusto? Mentre manca personale per svolgere alcune attività, crescono le truffe: che scandalo!".