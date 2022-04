F1: Leclerc preoccupato per pioggia, 'non ci ha favorito in passato, partire con piede giusto'

22 aprile 2022 a

Imola, 22 apr. - (Adnkronos) - "Oggi piove, una condizione che non è stata un nostro punto di forza in passato. Dobbiamo partire subito con il piede giusto". Lo ha detto il pilota della Ferrari Charles Leclerc nella conferenza stampa del venerdì del Gp di Imola. Il monegasco non poteva evitare di commentare la notizia di ieri, ovverosia il rinnovo di contratto del compagno di squadra Carlos Sainz: “Sono contento per lui. Entrambi diamo lo stesso feedback e le stesse indicazioni al team“. Poi, ha chiuso ricordando un pilota che è entrato prepotentemente nel cuore di ogni tifoso della Ferrari, Gilles Villeneuve, che a Imola – 40 anni fa – disputò la sua ultima gara con la Rossa prima di perdere tragicamente la vita a Zolder. In settimana il monegasco ha anche provato la 312 T4 dello stesso Villeneuve: “Era un'icona della Formula 1. Ogni volta che guidava ci metteva tanta passione e aggressività. È stato emozionante guidare la sua auto. È impressionante il paragone tra la sicurezza attuale e quella del tempo“.