Calcio: Inzaghi, 'arbitri italiani tra i migliori, a fine anno episodi pro e contro si pareggiano'

Milano, 22 apr. - (Adnkronos) - Infastidito per il fatto che dopo il derby si sia parlato solo di arbitri negli ultimi giorni? "La grandissima soddisfazione è quella di aver raggiunto un'altra finale, poi secondo me abbiamo una classe arbitrale tra le migliori in Europa, da tanti anni alleno in Europa tra Champions ed Europa League e dico che siamo fortunati ad avere una classe arbitrale così. Io credo che, alla fine, nell'arco di un campionato gli episodi a favore e quelli contrari si pareggino". Lo dice l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia del match con la Roma.