Audiovisivo, Giffoni Innovation Hub cerca esperti di linguaggi, tecnologie e format

22 aprile 2022 a

a

a

Roma, 22 apr. (Labitalia) - Giffoni Innovation Hub annuncia l'apertura delle selezioni per nuove assunzioni che andranno a rafforzare i team delle sue quattro Business Unit. Alle 16 figure attualmente presenti in azienda se ne aggiungeranno 6 nel 2022 e 7 nel 2023 che portando a 29 il numero totale di dipendenti. Le ricerche attualmente in corso riguardano figure con competenze trasversali nel settore audiovisivo che vanno dalla produzione di contenuti creativi all'uso di tecnologie per la realizzazione di video, film, cortometraggi e web series. In particolare, Giffoni Innovation Hub ricerca Middle manager, project manager e junior specialist con competenze diverse che vanno dall'Open Innovation management, digital marketing, progettazione e realizzazione di contenuti multimediali, ideazione, organizzazione e produzione di eventi e format cinematografici.

Giffoni Innovation Hub è un polo creativo d'innovazione nato sulla scia del patrimonio del Festival di Giffoni e che si compone di 4 aree di business: Academy per offrire formazione nel settore Media & Entertainment, incentivando i giovani a sviluppare competenze digitali e specialistiche nell'ambito delle industrie creative e culturali, oltre a migliorare le tecniche di storytelling e la capacità di creare contenuti. Con l'Academy, GIH aiuta le aziende nello scouting di talenti e nell'utilizzo di strumenti e linguaggi più vicini alle nuove generazioni, offrendo percorsi ed esperienze innovative e creative.

La seconda area è Produzioni audiovisive per aiutare le imprese a comunicare in modo innovativo l'impegno e la sostenibilità alle nuove generazioni, attraverso il linguaggio del cinema. Produzione di film, documentari, Web Series, Cortometraggi e Film per Le Scuole. La terza Acceleratore con programmi di Open Innovation per le corporate e percorsi di accelerazione riservati a startup dei verticali Media & Entertainment e Kids & Teens. E la quarta Eventi con esperienze d'impatto per comunicare, formare e condividere, momenti di incontro e confronto tra le aziende e le nuove generazioni.

Sono attualmente in fase di selezione le candidature per una figura junior che possa aiutare il responsabile delle Business Unit Produzioni Audiovisive che coadiuvi la pianificazione delle produzioni audiovisive e la distribuzione dei prodotti per Tv, streaming, Ott e nuovi media, figure per Video Content Acquisition e Event Coordinator e event Manager ma anche figure nell'ambito sales e per la gestione e la pianificazione delle attività sui social media.

“Stiamo crescendo - ha dichiarato Orazio Maria Di Martino, tra i fondatori di Gih - a ritmi sostenuti. Sempre più aziende che vogliono comunicare in modo innovativo con le giovani generazioni si rivolgono al linguaggio cinematografico e trovano in Giffoni Innovation Hub il partner ideale in grado di coniugare creatività e innovazione. Nei prossimi 12 mesi accelereremo le prime 10 startup, creando almeno 40 nuovi imprenditori e coinvolgendo 3.000 giovani in numerose attività in Italia e all'estero fino a marzo 2023".

"Stiamo, inoltre, lavorando a un progetto che vuole coinvolgere i grandi player del settore Media & Entertainment con un programma dedicato a startup provenienti da tutto il mondo, che possono trovare qui un terreno fertile per dare vita a grandi progetti per un mercato in grande espansione. Un mercato che già oggi offre grandi opportunità di lavoro, ma nel quale vengono richieste competenze molto specialistiche, con nuove tecnologie e strumenti che nascono e cambiano quotidianamente. Siamo convinti che i giovani abbiano un grande potenziale da esprimere in questo settore, con la loro creatività e la capacità di immaginare e creare nuovi prodotti e soluzioni da far nascere in Campania per poi esportare in tutto il mondo, un po' come fa Giffoni con il Festival da 52 anni a questa parte”, ha concluso Di Martino.