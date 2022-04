Francia: Letta, 'non puniti politici vicini a Putin, spero non succeda in Italia**

22 aprile 2022 a

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "Mi ha colpito come gli elettori non abbiamo sanzionato la vicinanza a Putin di candidati al primo turno delle elezioni francesi: ovviamente mi son subito detto, se succede così in Francia è probabile che finirà per succedere così anche in Italia", dove "vi sono leader politici che sono stati molto prossimi politicamente a Putin. La cosa mi ha colpito e preoccupato". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, in un incontro con la stampa estera.