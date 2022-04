Ucraina: Zelenky, 'a Mariupol distrutto 95% edifici, impossibile adesso sbloccare situazione'

21 aprile 2022 a

Roma 21 apr. (Adnkronos) - Volodymyr Zelensky ha affermato che attualmente le forze armate ucraine non possono sbloccare con mezzi militari la situazione a Mariupol. In un'intervista al canale di notizie francese BFM TV, il presidente dell'Ucraina ha dichiarato che le autorità ucraine stanno facendo tutto il possibile, ma "la Federazione Russa al momento impedisce al nostro esercito di intervenire a Mariupol, "il cui blocco assomiglia più a un'operazione terroristica che a una guerra, perché in città oltre ai difensori ucraini sono bloccati anche bambini e anziani".

"Tutto lì è stato distrutto - ha aggiunto Zelensky - il 95-98% di tutti gli edifici, comprese scuole, asili, aree residenziali, fabbriche e altro ancora. In piedi resta al massimo il 3-4% degli edifici".