Tennis: piove a Barcellona, rinviati a domani i match di Musetti e Sonego

Barcellona, 21 apr. -(Adnkronos) - Pioggia protagonista a Barcellona, dove gli organizzatori del “Barcelona Open Banc Sabadell”, sono stati costretti a cancellare tutti i match degli ottavi di finale previsti per giovedì. Tra questi anche i due che vedevano protagonisti Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. Si è giocato solo il finale del match tra Dimitrov e Coria e si tenterà di chiudere la partita di 2° turno tra Tsitsipas e Ivashka. Tutte le partite degli ottavi sono state riprogrammate a venerdì, meteo permettendo. Il torneo è in diretta su Sky Sport.

Lorenzo Musetti, numero 68 del ranking, dopo i successi in due set prima sull'argentino Sebastian Baez, numero 60 ATP, e poi sul britannico Daniel Evans, numero 36 ATP e 12esima testa di serie, ritroverà dall'altra parte della rete l'argentino Diego Schwartzman. Il n.15 del ranking e 6 del seeding lo ha battuto la scorsa settimana negli ottavi del Masters 1000 di Monte-Carlo, recuperando un set ed un break di svantaggio. Il 20enne di Carrara aveva invece vinto il loro primo confronto, giocato al primo turno sul cemento del “500” di Acapulco nel 2021. Musetti e Schwartzman erano scesi in campo nel pomeriggio per il riscaldamento, ma dopo una decina di minuti sono rientrati negli spogliatoi a causa della pioggia.

Lorenzo Sonego, numero 28 del ranking e 11esima testa di serie, entrato in gara direttamente al secondo turno lasciando appena sei game allo svedese Elias Ymer, numero 135 ATP, proveniente dalle qualificazioni, deve invece vedersela con lo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero 19 del ranking e 8 del seeding. Uno pari il bilancio dei precedenti con il 26enne torinese vincitore in semifinale sull'erba di Antalya nel 2019 ed il 30enne di Gijon a segno invece negli ottavi sul cemento di Wiston-Salem sempre nel 2019.