Tennis: Malagò, 'Tennisti russi e bielorussi esclusi da Wimbledon? Decisione in linea con Cio'

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Tennisti russi e bielorussi esclusi da Wimbledon? E' giusto che faccia discutere, fino ad adesso non c'era stata un'azione così chiara". Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente del Coni, ai margini della presentazione del rinnovo della partnership tra Herbalife24 e Coni. "Sapete benissimo che il tennis è regolato a livello sportivo da tre soggetti: dalla federazione internazionale, Atp e Wta e associazioni come il Grande Slam, che sono un mondo a parte -ha aggiunto Malagò-. Capisco il dispiacere da parte dell'Atp, ma devo dire con grande franchezza che questa situazione è in linea con quanto deciso dal Cio sugli sport individuali".