Scuola: Rampi (Pd), 'valutiamo con attenzione riforma necessaria e di prospettiva'

21 aprile 2022 a

a

a

Roma, 21 apr (Adnkronos) - “Mettere un punto fermo sulla modalità con cui si diventa insegnanti in questo Paese è molto importante per chi come noi crede alla cultura come chiave della democrazia e dello sviluppo. La riforma è necessaria non solo perché collegata agli impegni persi con l'Europa, ed è bene che sia condivisa da una larghissima maggioranza perché deve durare per decenni". Lo dice il senatore Roberto Rampi, capogruppo Pd in commissione Istruzione.

"Oggi un testo andrà in Consiglio dei Ministri, se ne conoscono anticipazioni. Lo approfondiremo nel dettaglio e daremo il nostro contributo per renderlo il migliore possibile, avendo come faro l'idea che il lavoro di insegnare è uno dei più preziosi per un Paese”, aggiunge Rampi.