21 aprile 2022 a

a

a

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Nuovo via libera del Consiglio dei ministri, dopo l'ok della scorsa settimana, al cosiddetto dl Pnrr 2, tornato all'esame del Cdm per fare spazio a misure per il reclutamento e la formazione degli insegnanti, ora nel nuovo testo che ha ottenuto il disco verde del Consiglio dei ministri.