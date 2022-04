Francia: Ceccanti (Pd), 'quando in gioco futuro Ue, doveroso schierarsi'

21 aprile 2022 a

a

a

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - “Quando in un Paese europeo il conflitto politico è impostato in modo prevalente tra europeismo e nazionalismo, nessuna delle forze politiche che è attivamente impegnata in Italia in una prospettiva di convinto europeismo può sentirsi estranea alla scelta che avviene in uno spazio politico comune". Così il deputato Pd, Stefano Ceccanti, alla presentazione alla Camera dei deputati del volume del professor Federico Fabbrini, 'Next generation Ue. Il futuro di Europa e Italia dopo la pandemia'.

"Per questo oggi tre primi ministri europei hanno inviato a votare Emmanuel Macron per il decisivo ballottaggio di domenica e per questo tutti da qui a domenica dovrebbero assumere un orientamento chiaro e netto. E' un elemento indispensabile anche per le alleanze presenti e future”.