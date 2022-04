Elezioni: bozza dl, rischi sicurezza cyber, voto elettronico slitta di 1 anno

21 aprile 2022 a

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "In considerazione della situazione politica internazionale e dei correlati rischi connessi alla cybersicurezza" l'introduzione del voto digitale "si applica a partire dall'anno 2023". E' quanto prevede la bozza del dl sull'election day e sulle modalita' operative, precauzionali e di sicurezza anti-Covid del voto oggi atteso in Cdm. "Il fondo per il voto elettronico istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno" è "finanziato con uno stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2023", si legge ancora nella bozza.